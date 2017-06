Veckans DJ: Chris hittade tillbaka till countryn tack vare Hasse Andersson

Chris L Svensson är född i Kristianstad och uppvuxen i Bjärnum. Äldst av fyra syskon. Musiken kom tidigt in i livet.

– Mamma och pappa spelade inte själva, men lyssnade mycket och det smittade av sig på mig, berättar han.

Det var countryn som väckte hans kärlek till musik, men sedan tog hårdrocken över några år. Han reste ut på turné i Europa med sitt hårdrockband.

– Men sen hittade jag tillbaka till countryn tack vare Hasse Andersson. Det är nästan pinsamt, säger han (klicka på ljudklippet ovan).

Drömmen är förstås att kunna leva på musik i framtiden.

– Musiken är min stora kärlek, förklarar han.

Chris L Svenssons lista:

1. Den här låten påminner om min barndom…

The Wanderer - Dion and the Belmonts

2. Detta är mina ungdomsidoler…

A.S.A.P- The Refreshments

3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

How do you like me now- Toby Keith

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

A little home- Rascal Flatts

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

The Wind- Zac Brown Band

6. En låt som alla borde höra!

Being with you- Si Cranstoun

7. Denna låt säger något om mig…

The Man Comes Around- Johnny Cash