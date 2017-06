14-åringen som är yngst i Damallsvenskan - vill bli bäst i världen

Evelina Duljan är 14-åringen från Kristianstad som är yngst i Damallsvenskan och som på bara drygt tre år gått från att vara nybörjare på fotboll till en spelare på högsta svenska nivå.

En målmedveten supertalang som tillhör Kristianstad DFF och som vår reporter Malin Rimfors träffade på hemmaplanen Vilans IP. Evelina var 14 år och 13 dagar när hon i slutminuterna av hemmamatchen mot Piteå fick springa in på planen och göra debut i Sveriges högsta liga.

- Det var rätt så häftigt. Jag tänkte inte att jag skulle få spela utan det kom som en chock för mig, berättar Evelina Duljan.

Hon är inte den yngsta spelaren genom tiderna i Damallsvenskan, (se statistik nedan), men Evelina är den yngsta spelaren i årets upplaga av Damallsvenskan.

Hon har gjort en smått sensationell resa på tre år, men allsvenskan är bara en anhalt på vägen för talangen från Kristianstad.

1) Carola Karlsson, Lotorps IF, 13 år, 9 månader och 11 dagar när hon spelade mot Landvetters IF den 7 juni 1997.

2) Ronja Aronsson, Piteå IF, 13 år, 9 månader och 18 dagar när hon spelade mot Dalsjöfors Goif den 8 oktober 2011.

3) Cissi Berglund, Mallbackens IF, Hon var 13 år, 10 månader och 16 dagar när hon spelade mot Malmö FF den 12 augusti 1994.

Källa: SFS (Sveriges Fotbollshistoriker.