Världskände trummisen ledde P4 Blekinges Sweden Rock-sändning

Under två och en halv timme under torsdagen sände P4 Blekinge live från sin egen scen mitt inne på Sweden Rocks område. Det var tidigare P4 Blekinge-medarbetaren Per Dahlberg som tillsammans med världskände trummisen Mikkey Dee ledde publiken genom ett fullspäckat schema med både kända och okända gäster på scen.

Själv berättade Mikkey Dee öppenhjärtigt om hur det var när hans tidigare bandkollega, den legendariske Lemmy Kilmister i Motörhead avled för ungefär ett och ett halvt år sedan.

– Han kämpade på länge, Lemmy och det var jobbigt för honom. Men jag firar hellre hans liv än sörjer han död. Han fick ett fantastiskt 70-årigt liv som han levde helt på sina egna villkor.

Att vara trummis i Motörhead var dock inte alltid en dans på rosor, berättade Mikkey Dee under sändningen.

– Vi hade våra duster, men när vi hade bråkat så bestämde Lemmy alltid att vi skulle bli vänner igen genom att dra fingerkrok.

Mikkey Dee är nu trummis i bandet Scorpions som spelar imorgon, fredag på Sweden Rock.