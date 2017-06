Limhamn Bunkeflo tog viktig seger över jumbolaget Kif Örebro

Hemmalaget Limhamn Bunkeflo som är placerade i mitten tabellen ställdes mot tabelljumbon Kif Örebro som är fast förankrade i botten av tabellen.

Två lag som var i behov av poäng, men det var inte bara tre poäng som stod på spel – många spelare krigar för en EM-biljett. På tisdag tar nämligen den svenska förbundskaptenen Pia Sundhage ut truppen till EM i Nederländerna.

Första halvleken tillhörde hemmalaget som kontrollerade och hade jättelägen att ta ledningen i matchen – med skott tätt utanför mål.

I andra satte Örebro hög press och verkade gå mot ett ledningsmål. Och redan i den 58:e minuten behövde Limhamn Bunkeflo göra sitt första byte då Malin Gunnarsson halkade ut, in kom istället Eveliina Parikka.

Bortalaget skulle näta, ett mål som dock blev bortdömt.

– Jag tycker absolut det är en given frispark, hon går in ganska fult i den duellen och kommer in i den ganska sent. I min värld är det en solklar frispark, säger hemmalagets lagkapten Mia Persson om situationen.

I den 77:e matchminuten – med bara 3 minuters mellanrum skulle hemmalaget ha en 2-0-ledning. Det var den inbytte Parikka som på en retur nätade. Desto snyggare var 2-0-målet då hemmalagets lagkapten som från tre fyra meter utanför straffområdet trycker till bollen.

– Ingen jättebra träff men den fick en bra båge som gick över målvakten och ribba in så det var härligt, säger målskytten.

I bortalaget var det inte lika muntert.

– Vi får ingen utdelning och Limhamn Bunkeflo gör två snabba mål, och vi kunde inte komma tillbaka, det är tungt, säger Örebro-spelaren Julia Spetsmark.

Limhamn Bunkeflo tog de tre viktiga poängen och klättrade från en sjundeplats till en fjärde i tabellen medan Örebro ligger kvar på jumboplatsen.