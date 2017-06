Två skåningar i Stjärnorna på slottet

I augusti börjar inspelningen och i år är det nytt slott som gäller. Den här gången handlar det om Teleborgs slott i Växjö.

Som vanligt är det fem kända svenskar som får varsin dag att vara värd och berätta om sitt liv. De fem är:

Ann-Louise Hanson, född 1944 i Kristianstad, är den artist som varit med flest gånger i Melodifestivalen: 13 gånger. Dessutom leder hon Svensktoppen i kategorin ”Kvinnliga artister” där hon hittills haft 44 låtar. Hon har samarbetat och turnerat med många olika artister som Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström och Lill-Babs.

Marianne Mörck, född 1949 i Göteborg, har under våren synts i rollen som Martins mamma Birgitta i ”Bonusfamiljen” på SVT. Hon har stått på operascener världen över och medverkat i revyer, filmer, TV-serier och teateruppsättningar. Hon är sedan många år anställd vid Malmö Opera. Enligt henne själv blir hon mest igenkänd för rollen som sekreteraren Ebba i ”Wallander.”

Bosse Parnevik, född 1938 i Göteborg, var en av svensk nöjes-TV:s stora personligheter på 70- och 80-talet och blev berömd för sina imitationer av politiker och kändisar. Han slog igenom i Lennart Hylands ”Karusellen” 1963. Bosse Parnevik är pappa till golfspelaren Jesper Parnevik och farfar till artisten Peg Parnevik.



Regina Lund, född 1967 i Finland, är skådespelare, sångare, poet, konstnär, låtskrivare och healer. Hon fick sitt stora genombrott i början av 90-talet i radioprogrammet ”Klang & Co” och i TV-serien ”Rederiet”. Hon spelade den gåtfulla älskarinnan Tuula i TV-serien "Ivar Krüger” som just nu återsänds på SVT. Regina är även aktuell med en roll i SVT:s TV-serie "Bonusfamiljen" som har säsongspremiär i början av 2017. Hon har även medverkat i Melodifestivalen.



Peter Jöback, född 1971 i Stockholm, är en av vår tids största musikalstjärnor och den första europé att spela titelrollen i "The Phantom of the Opera" på Broadway i New York. Han fick sitt stora genombrott i rollen som Robert i "Kristina från Duvemåla" med succélåten "Guldet blev till sand." Även Peter har medverkat i Melodifestivalen.