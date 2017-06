Plåster testas för att ersätta spruta mot influensa

– Jag tycker det verkar väldigt spännande och att det skulle kunna vara ett sätt att få ut vaccinet lättare till en bredare grupp av personer som verkligen behöver vaccinera sig, säger Åke Örtqvist, överläkare på Smittskydd Stockholm.

Varför skulle det vara lättare?

– Det är lätt att förvara, det är inte känsligt för kyla och värme, det tar lite plats. Sedan är det också lätt att sätta på armen. Man kan till och med göra det själv, säger Åke Örtqvist.

Det ser ut som ett plåster men har hundra pyttesmå nålar på sig. Det ska sitta på i 20 minuter och när vaccinet är levererat har också de pyttesmå nålarna försvunnit. Kvar blir något som ser ut som ett vanligt plåster som direkt kan kastas i papperskorgen.

Än så länge har tester bara gjorts i en säkerhetsstudie på 100 personer i USA.

Studien gjordes genom att man lottade försökspersonerna till olika grupper. En grupp fick vanligt vaccin med spruta, en fick plåstret med vaccin av en sjuksköterska, och en grupp fick sätta på plåstret själv. Den sista gruppen fick plåstret men utan aktivt vaccin.

Resultaten visar att plåstret gav lika högt immunsvar som en spruta, men där hoppas Åke Örtqvist att en större studie framöver kan visa på ännu bättre resultat.

– Man förväntar sig när man ger någonting i själva huden att det skulle ha varit ett mycket bättre immunsvar hos dem som fick plåster jämfört med dem som fick den gamla vanliga injektionsvaccinet, säger Åke Örtqvist.

– Orsaken till att det vore rimligt är för att det finns väldigt många celler som kan ta hand om viruspartiklar i huden, och bilda immunsvar mot viruset. Men den här studien var lite för liten för att kunna visa det. Det här var mer en säkerhetsstudie, fortsätter han.

Biverkningar som uppstod var irritationer på huden hos vissa.

Fältet med bioteknik för nya sätt att leverera vaccin håller nu på att utvecklas snabbt. Forskarna hoppas att det här vaccinplåstret ska kunna vara ute på marknaden om två år, men det tror Åke Örtqvist är för optimistiskt.

