Växterna som får sina fiender att bli kannibaler

Manipulationen kan vara ett sätt för växter att försvara sig mot skadedjur, enligt en forskargrupp i USA. De gjorde experiment med en kemisk substans som växter brukar producera när de blir angripna för att göra bladen mindre aptitliga.

Forskarna såg då att larver inte bara åt en mindre mängd av tomatplantorna i försöken. Blev dosen av den kemiska substansen som de sprejade över plantorna tillräckligt stor, började larverna dessutom äta upp varandra.

Larverna i experimentet tillhörde fjärilsarten smalvingat lövfly. Nästa steg är att ta reda på om samma sak kan hända ute i naturen.

Referens: John Orrock et al. Induced defences in plants reduce herbivory by increasing cannibalism. Nature Ecology & Evolution 10 juli 2017. DOI: 10.1038/s41559-017-0231-6