MFF dominerade men fick bara oavgjort

Malmö inledde i ett rasande tempo och skapade några halvchanser direkt i första halvlek. I den 18:e minuten var det ytterst nära att de kunde ta ledningen när nyinsatte anfallaren Jo Inge Berget fick ett inspel från höger. Men med bara någon meter från mål fick han inte önskvärd träff och skottet räddades enkelt av bortalagets målvakt.

Vardar var på intet sätt ofarliga. När Malmö flyttade upp mycket folk i anfallet passade bortalaget på att smita upp med farliga kontringar. Dryga halvtimmen in bröt Anton Tinnerholm ett fint läge när Barseghyan nästan kommit fri. Bollen hamnade i stället hos Jonathan Boareto, men skottet gick tätt över.

Malmö fortsatte dominera även i andra halvlek. Men när alla gick och väntade på att hemmalaget skulle ta ledningen blev det precis tvärtom. Från ingenting fick Boban Nikolov ett gratisläge och kunde skicka in ledningsmålet till 0-1 via stolpen.

Minuten senare byttes Magnus Wolff Eikrem in. Det skulle visa sig vara ett bra drag från Magnus Pehrsson. Norrmannen hade varit på planen i tio minuter när han skickade in frisparken som mittbacken Franz Brorsson kunde nickskarva in till 1-1.

– Målet har varit nära ett par gånger men det har suttit långt inne, bara hoppas att det hjälper oss att gå vidare, sa Franz Brorsson till Radiosporten. Målet var hans första i A-lagspel för Malmö FF.

Malmö hade sedan ett gyllene tillfälle att avgöra genom för dagen lysande Anders Christiansen. Men hans halvvolley träffade ribban, ner på mållinjen och studsade sedan retsamt ut igen.

Nu måste MFF göra minst ett mål i returmötet i Makedonien för att kunna gå vidare till nästa omgång.

– Vi ska spela likadant på bortaplan. Aggressiva, offensiva. Vi ska klara det här, sa Franz Brorsson.