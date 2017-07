Korpar planerar på samma sätt som människoapor

Sedan tidigare har man vetat att kråkfåglar kan planera för framtiden. Men då gällde det enbart i mathamstringssyfte som de skulle kunna ha speciella anpassningar för.

Nu visar en studie i Science från Lunds universitet att korpar inte bara kan planera för mathamstring utan även för generella situationer. I studien fick korparna bland annat välja mellan en omedelbar belöning och ett verktyg som vid ett senare tillfälle, på en annan plats, skulle kunna användas på en apparat för att ge dem mat, som visas i videon ovan.

Korparna visade i hög grad självbehärskning, och tog inte den omedelbara belöningen.

– Det intressanta är att man har gjort det här på andra däggdjur och då är det bara människoapor som har klarat det. Inte ens de närmsta släktingarna till oss och människoapor, alltså vanliga apor, har klarat det här hittills, säger Mathias Osvath som ligger bakom studien och är kognitiv zoolog på Lunds universitet.

Testen är sedan tidigare gjorda på människoapor, och korparna löser problemen på samma sätt som våra närmsta släktingar. Fåglar och däggdjur hade en gemensam släkting för 320 miljoner år sedan och Mathias Osvath menar att detta visar på hur evolutionen bygger den här typen av förmågor.

– På ett sätt handlar det om planering. Men på ett annat sätt handlar det om något mycket större. För att kunna fatta ett beslut i nuet på en plats där framtiden inte kommer att utspela sig, så krävs en mängd olika kognitiva förmågor eller mekanismer. De måste samarbeta för att du ska lyckas göra detta, säger Mathias Osvath.

För att korparna ska kunna lösa problemen i testerna måste de förstå att ett föremål leder till ett resultat. De måste också ha en viss typ av minne som gör att de kan minnas situationen där de ska använda verktygen. Förmågorna måste dessutom vara kombinerade.

Referens: Can Kabadayi & Mathias Osvath. "Ravens parallel great apes in flexible planning for tool-use and bartering", Lunds universitet. DOI: 10.1126/science.aam8138