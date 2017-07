Skottlossning på Holma i Malmö

En person ska ha skadats och förts till sjukhus i en privatbil.

Polisens pressinformatör Maya Forstenius säger att brottsplatsen är avspärrad och att tekniker utför arbete där.

– Vi fick in flera samtal om skottlossning. Det är en person som är skadad och körs till sjukhus. Vi jobbar just nu både på brottsplatsen och på sjukhuset med att samla in information om händelsen.