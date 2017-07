Mannen misstänkt för inblandning i bombpådraget förhörs nu

Under torsdagsmorgonen kom en kvinna in till receptionen i Lunds polishus och berättade att en okänd låda monterats under hennes bil som stod parkerad utanför polishuset.

Vid tolvtiden kunde nationella bombskyddet med hjälp av en robot forsa bort lådan. Polisen bekräftar att lådan är ofarlig, men har ännu inte gått ut med några detaljer kring vad lådan bestod av.

Mannen som ska vara inblandad i incidenten förhörs under fredagen misstänkt för grovt olaga hot.