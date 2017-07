Rånet som satt spår hos bankpersonal

Den 32-åriga mannen har själv erkänt att han gick in på banken en dag i början av juni och genomförde rånet där han fick med sig 150 000 kronor. Direkt efter rånet sattes en stödgrupp in för att stötta personal som fanns på plats under råntillfället. Och enligt bankchef Mikael Forsberg så har den traumatiska händelsen hanterats väl.

- Tillsammans har vi pratat om händelsen, både i grupp och enskilt och det har nog stärkt personalen på vägen till att komma tillbaka till ett normalt arbetasliv, säger han.

Upplever du att personalen visste hur de skulle agera när det hände?

- Personalen agerade på ett fantastiskt bra sätt. Alla kunde inte varenda detalj i de instruktioner som finns för den här typen av händelser, men tillsammans gjorde det ett näst intill perfekt arbete, säger Mikael Forsberg.

Rånet skedde i juni, månaden då många passade på att byta in gamla sedlar och mynt. Enligt Mikael Forsberg är det en anledning till att rånaren fick med sig en så stor summa och hanteringen av de gamla sedlarna är det han främst menar att man behöver se över i efterhand.

- Det är klart att man alltid tittar på vad som hände, vad som gick bra och vad som inte gick bra. Det man kan säga som påverkade situationen var att vi hade ett högt tryck på sedelutbyte under juni månad. Det var en väldigt speciall situation som vi befann oss i, säger bankchef Mikael Forsberg.