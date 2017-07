Flera klagar på mycket tång på Skummeslövsstrand

För kommunen innebär det en hel del arbete att få bort tången.

– Mycket tång i det stora tycker jag inte att det är. Det är lite som kommer i land här vid hundbadet, men i det stora hela har vi en fin strand, säger Jenny Hertsgård, som är driftschef på gata och park i Laholms kommun.

Hur kan man förebygga detta?

– Tången som ligger ute i vattnet har vi inte möjlighet att hantera. Det är lagar och regler som styr det. Men tången som kommer upp på stranden forslar vi bort under strandsäsongen, säger Jenny Hertsgård.

Men Patrik Pålsson, som kör bort tången, tycker det har varit en hel del tång på stranden denna sommaren.

– Det är en del tång, men det har blivit bättre nu sen tidigare i sommar, säger han.

Att det inte är lika mycket tång nu har med vädret att göra.

– Det är väl vädret som avgör det, blåsten. Det blåste mer innan än det gör nu.

Vilka kriterier måste fyllas upp för att ni ska ta bort tången?

– Det är under badsäsongen vi hanterar tången, annars gör vi ingen insats. Under badsäsongen rensar vi bort om det kommer på stränderna, om det har ansamlat sig. Vi vill hålla fina och rena stränder under badsäsongen, det är viktigt absolut, säger Jenny Hertsgård.