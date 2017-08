Råttinvasion stänger förskola

Förmodligen är det ett bygge i närheten som skrämt upp råttorna och fått dem att flytta över gatan, rapporterar SVT Nyheter Skåne.

– Så fort man börjar rota i marken, så störs råttorna, säger Ola Severin på Anticimex, till SVT.



Förskolegården måste nu saneras. Fällor är utsatta och marktäckande buskar ska grävas upp så att råttorna inte ska kunna gömma sig. Under tiden får barnen gå på en annan förskola.

– Eftersom det är sommar så hade vi den möjligheten. På det sättet kan vi gå in med maskiner på gården under två veckor och i lugn och ro komma till rätta med problemen, säger utbildningschef Jan-Ola Olsson.