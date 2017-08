Rakning av könshåren ger skador hos var fjärde

Det visar en studie på över 7 000 amerikaner mellan 18 och 65 år, både män och kvinnor. 75 procent av dem tog bort könshår med metoder som rakning, vax, krämer eller laser.

Den vanligaste skadan var blödande sår, följt av brännskador och utslag. Men bara drygt en procent av skadorna var så allvarliga att man fick söka läkarvård. Det handlade då om större skärsår, infektioner eller blodförgiftning.

Störst risk att skada sig är det om man rakar sig liggande, eller låter någon annan raka sig, visade studien. Samma forskare visade nyligen att risken för könssjukdomar som herpes, humant papillomvirus och syfilis ökar fyra gånger hos dem som tar bort allt könshår oftare än elva gånger per år.

