OV Helsingborg inför sin comeback till Handbollsligan

Efter sju år i Allsvenskan är OV Helsingborg tillbaka till Handbollsligan. Senast OV spelade i högsta divisionen var säsongen 2009-10. Förra säsongen vann laget 18 matcher och förlorade 4 och vann således serien på 36 poäng, fyra före Tyresö och AMO.

Två spelare lämnar laget inför den kommande säsongen. Jane Cvetkovski drar till Ystads IF där han tänker ta upp kampen med Anders Persson om målvaktsplatsen. Niclas Närenborn flyttar till Småland och Anderstorp.

I Andreas Thynell får precis den rutinerade spelare vi behöver till vårt unga lag. Dessutom är Andreas en väldigt go kille som sprider mycket glädje.



Ulf "Tubbi" Sivertsson

In i laget kommer två vänsterhänta nior. David Florander, som redan hunnit med 5 säsonger i högsta ligan, senast i Ricoh men dessförinnan Sävehof, ett rutinerat nyförvärv trots ringa ålder (23). Från RP i Linköping ansluter David Svensson som förra säsongen stänkte in 130 mål i Allsvenskan. Tillbaka till stan och moderklubben är Andreas Thynell efter tre år i Norge. Andreas lämnade OV redan år 2010 för spel i Ystads IF där han var i fyra säsonger men är nu alltså tillbaka i klubben där allting började för drygt 20 år sedan.

Fredagen 8 september klockan 19:00 blir det avkast i nya Helsingborg Arena. Lugi kommer på besök i premiärmatchen för OV Helsingborg.

Vi märkte på slutet av förra säsongen att spelar vi bra, då kommer publiken. Tror vi hade över tvåtusen på läktarna sista tre matcherna så spelar vi bara bra och plockar poäng då kommer publiken också.



"Tubbi"

Truppen:

Gustaf Svensson, mv

Niklas Kraft, mv

Max Svensson, mv

Emil Arthursson, mv

Oskar Joelsson, v9

Andreas Thynell, v9

Linus Nilsson, v9

Jonatan Wilthorn, m9

Oskar Hansson, m9

David Florander, h9

David Svensson, h9

Henrik Hurtig, h9

Anton Hallström, h9

Johan Lundgren, h6

Albin Strandqvist, h6

Simon Stridsberg, h6

Emil Lindqvist, v6

Fredrik Björkman, v6

Mathias Meltzer, v6

Jacob Ekström, m6

Oskar Cosmo, m6

Linus Nileskog, m6

Ledare:

Ulf ”Tubbi” Sivertsson, tränare

Johan Pettersson/Andreas Skärin, assisterande tränare

/Glenn Göransson