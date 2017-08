Tågtrafik ställs in i helgen

Under fem helger i höst blir det störningar i tågtrafiken på sträckan Lund-Hässleholm.

Trafikverket byter ut kontaktledningar och passar även på att göra andra underhållsarbeten. Därför stängs all trafik av på grund av säkerhetsskäl.

Nu i helgen gäller avstängningen från 01.20 på lördagen till måndag kl 03.00

Persontågen mellan Lund C och Hässleholm C är inställda och ersätts av bussar. Därför kommer det att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår.

Även Pågatåg på andra sträckor påverkas. SJ:s tåg omfattas inte, utan leds om via andra banor.

Hela arbetet planeras att vara klart under 2018, med efterarbeten under 2019.