Trög start men IFK vände och vann i premiären

Premiär på hemmaplan och det syntes att nerverna satt på utsidan av de nya tröjorna den första kvarten. Underläge med 0-4, 2-8 och 5-9 och publiken undrade oroligt vad det var som skedde. Skulle sviten på 46 raka hemmasegrar spricka redan i premiären? Nej, Ola Lindgren tog timeout och sen fick IFK ordning på både nerver och spel. I paus var man nästan ikapp, 12-13 på jumbotronen.

Jag stod mest och var nöjd med spelet och funderade mest på hur vi skulle kunna fortsätta att rida på denna vågen.



Karl-Johan Lång, tränare Karlskrona

Efter pausvilan tryckte IFK gasen i botten och sprang snabbt upp i en 5-målsledning och efter ett riktigt styrkebesked i den andra halvleken så vann IFK halvleken med 18-8 och matchen till slut med 31-22.

Jag var fruktansvärt laddad inför matchen, nästan överladdad..och det ska erkännas, det har blivit några toabesök tidigare idag..



Helge Freiman

I IFK Kristianstad var det många som visade klass, Helge Freiman fick börja på bänken, men kom in och visade att han kommer utmana om startplatsen på mittnio. Tre fina mål på tre försök och inte ett misstag på hela matchen. Klart godkänd. Nye målvakten, Richard Kappelin, inledde mellan stolparna. Fick inte känna på bollen första tio men räddade flera bollar sista kvarten. Godkänd, inte mer. Stig Tore Moen satt första tjugo, kom in och levererade direkt, bäste målskytt med fem mål på sju skott. Godkänd. Tim Sörensen missade visserligen en straff men var stensäker från sin högerstrut, fyra mål på fem skott. Klart godkänd. Mario Lipovac började också på bänken men kom in och gjorde tre snabba, fyra totalt på fem försök. Godkänd. Viktor Hallén inledde darrigt och blev utbytt. Kom in i andra och tryckte in fyra mål på sju försök. Godkänd. Albin Lagergren, stabil matchen igenom, två mål på tre försök. klart godkänd. Olafur Gudmundsson inledde också svagt men jobbade upp sig till godkänd, fyra mål på sex skott. Gunnar Steinn Jonsson hade en jobbig kväll, inledde med två tekniska fel och brände dessutom sitt enda skottförsök. Underkänd. Anton Persson, Johannes Larsson och Inge Aas Eriksen luftades för kort tid för att bedömas. Leo Larsson till sist, kom in i andra halvlek och visade klass. Mängder av räddningar och bäst i IFK denna fredagskväll. Strålande, Leo.

MATCHFAKTA

IFK Kristianstad-HIF Karlskrona 31-22 (13-14)

Mål IFK: Stig Tore Moen Nilsen 5, Mario Lipovac 4, Tim Sörensen 4, Olafur Gudmundsson 4, Viktor Hallén 4, Helge Freiman 3, Philip Henningsson 3, Albin Lagergren 2, Inge Aas Eriksen 1, Arnar Freyr Arnarsson 1

Mål HIF: Hampus Dahlgren 4, Niclas Grundsten 3, Ian Martin 3, Jakob Nygren 3, Hampus Olsson 2, Lars Möller-Madsen 2, Gustaf Hallén 2, Tobias Nordahl 1, Melker Elisson 1

Publik: 4 530