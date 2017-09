Team Eslöv inför SHE 2017/2018

Förra säsongen slutade Team Eslöv på tionde plats i SHE efter 2 vinster, 5 oavgjorda och 15 förluster. Noterbart är att de båda vinsterna kom på bortaplan (BK Heid och Hellton) och att laget både pressade och tog poäng av flera av topplagen. Hemmaplan var alltså ingen större fördel för Team Eslöv, därav också sämst publiksnitt i SHE med 281 personer/match.Det blev kvalspel för att klara sig kvar i SHE och efter förlust mot Skånela i första matchen vann Eslöv match två och tre på hemmaplan och därmed klarade man sig kvar i högsta ligan.

Vi pressade topplagen i flera matcher men förlorade mot bottenlagen och detta måste vi ändra på inför kommande säsong



Tomas Westerlund

Inför denna säsongen tappar laget sin absolut mest lysande stjärna, Anna Bardis, som går till nästgrannen Höör H65. Målvakten, Evelina Sjöström slutar då hon kommit in på polishögskolan. Inez Svensson slutar med handboll liksom Sofie Ericsson. Emma Gottfridsson varvar ner och kommer att spela i Eslövs div-1 lag. Betty Svensson ska börja plugga i Jönköping och gör ett uppehåll med handbollen. Cecilia Johansson lämnar också, hon går till Kävlinge HK.

Vi har en mycket bredare trupp denna säsongen



Tomas Westerlund

In i laget: Filippa Sarenbrant och Irma Molin ansluter från LUGI. Tilda Lundqvist, som också spelat i Lugi men haft uppehåll, gör nu comeback. Det gör också Julia Sandell som gjort ett kort uppehåll från handbollen. Från KFUM Lundagård kommer Therese Persson och målvakten Fia Ertzinger.

Alba Arifi, som missade större delen av förra säsongen på grund av en korsbandsskada, är nu tillbaka i speldugligt skick.

Nytt i styrelsen: Efter 8 år lämnar nu Stefan Lindstrand sitt uppdrag som ordföranden, ny på posten är Ola Jönsson.

Truppen:



Moa Sandell, mv

Fia Ertzinger, mv

Andrea Johansson, v6

Mikaela Belokozovska, v6

Lina Wessberg, h6

Albana Afifi, h6, 9m

Tilda Lundqvist, 9m

Amalia Antonsson, m6, 9m

Emma Olsson, 9m

Filippa Sarenbrandt, 9m

Julia Bardis, 9m

Julia Sandell, 9m

Rebecca Isaksson, 9m, h6

Maja Svensson, 9m

Emelie Lindvall, m6

Therese Persson, m6

Sara Strand, m6

Ledare:

Tomas Westerlund, tränare

Balint Gabos, lagledare