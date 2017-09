Orkanen Irma blir ett lågtryck med friska vindar i Skåne

– Alla orkaner utgår från ekvatorn vid Afrika och rör sig västerut, säger Mats Andersson, meteorolog på SMHI i Malmö.

Enstaka spår av dessa stormar viker ibland av norrut och hamnar i västvindsbältet som berör vädret i Europa.

– De försvagas ju på sin väg hit. När det når Sverige så pratar vi om det som ett lågtryck med friska vindar. Det är ju ett helt vanligt väderläge för oss men det är ett mycket försvagat orkanlågtryck, säger Mats Andersson.

En kategori fem får ju varje människa att darra.

Vid den här tiden på året avlöser ovädren som slår mot Nordamerikas östkust varandra. Ovädret Irma som nu är på väg in mot Karibien har redan klassats upp till den högsta kategorin, fem på den femgradiga skalan.

– En kategori fem får ju varje människa att darra. Men det finns inget tak på den skalan. Orkan betyder att det är den högsta klassificeringen. Vi behöver ingen sexa, det handlar mer om att kategori pratar om en lägsta vind, säger Mats Andersson.

Med Irma väntas vindhastigheter uppemot 80 meter per sekund. Under Gudrun som är en av de kraftigaste stormar som drabbat Sverige uppmättes vindhastigheter på 40 meter per sekund.

– Det är ofattbara vindstyrkor som vi aldrig har upplevt här och här i Skandinavien kommer vi nog aldrig att göra det, säger Mats Andersson.

Djupa intensiva lågtryck kräver att det är kallt i mycket kallt norr och mycket varmt i söder.

Till följd av klimatförändringar stiger temperaturen både på land och i haven. Det kan göra att Atlantorkanerna blir mer intensiva i framtiden. För Sveriges del kan väderutvecklingen bli den helt motsatta.

– Djupa intensiva lågtryck kräver att det är kallt i mycket kallt norr och mycket varmt i söder. Uppvärmningen i Norrland och Arktis är större än här i södra Sverige. Det gör att temperaturerna håller på att jämna ut sig. Det tyder snarare på att stormarna skulle bli mildare, säger Mats Andersson.