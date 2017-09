Trolladagen integrerar mat och kultur

Musik, föreningsliv, teater, pyssel är några av ingredienserna när Östra Göinge gör gemensam sak för kulturdag och matmässa, under lördagens "Trolladagen".

En av många matutställare är Manzar Hematkhil från Östanå, som bjuder på mat från sitt hemland Afghanistan.

- Afghansk mat är speciell, svår att beskriva. Ni måste komma och smaka, säger Manzar Hematkhil.

På matmässan som startar klockan 13 på lördag kan man smaka på 50 olika maträtter från 18 olika länder och fyra olika kontinenter, till exempel bjuds besökare på Baba ganoj, Yalanji, Banana plantain, vårrullar, Tabulleh, Injera och irakiska kakor. Sverige finns också representerat med till exempel Janssons frestelse.

Den första "svenska maten" Manzar Hematkhil fick lära sig laga när han flyttade till Sverige var gulaschsoppa... Men den är ju från Ungern?

- Som tacos och pizza, som är svenskt men ändå inte svenskt. Det har vi tagit in. Det är likadant här i mässan när människor från hela världen kommer in till matmässan och lagar mat och kan ta maten in i svenska samhället. Då går det vidare in i svenska samhället och nya generationer, Manzar Hematkhil.

Mer information om Trolladagen hittar du på Östra Göinge kommuns webbsida.