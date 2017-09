Styrkebesked av IFK när man tog tredje raka segern i Handbollsligan

Det var bäddat för handbollsfest när Ystads IF tog emot IFK Kristianstad i sin egen arena på lördagskvällen - men publiken svek och "bara" 1 990 betalade entré och lika bra var kanske det för IFK Kristianstad var numret större än Ystad och vann också ganska komfortabelt med 31-27 efter 7-målsledning i paus.

Virvlande inledning på matchen

IFK Kristianstad har i de inledande matcherna visat sig lite tröga i inledningen men i kväll visade man att fokus och koncentration var påsatt från början. Visserligen i underläge direkt med 2-5 med redan efter 9 minuter var man ikapp och sedan drog man ifrån med hjälp av ett strålande anfallsspel och snabba, effektiva omställningar. 10-17 på jumbotronen i paus vilket snabbt blev 10-19, sen slappnade IFK av och drog ner på tempot - samtidigt som Ystad fick ordning på grejorna. Men närmare än 4 måls marginal kom aldrig Ystad. Olafur Gudmundsson och hans manskap hade full kontroll på händelserna och inte en de mest hängivna trodde på hemmaseger och många reste sig också och gick innan slutsignalen ljöd.

Vi är ju HÄR redan från början i denna matchen, nu ska vi bara hålla detta framöver så blir det jättebra.



Mario Lipovac, IFK

Helge Freiman fick för första gången förtroendet från start och gjorde det riktigt bra. Helge blev 3-målsskytt och utsedd till IFK:s bäste spelare - vilket var lite märkligt när Tim Sörensen gjorde 11 mål på 13 försök.

Leo Larsson började i mål och var stabil men byttes ut i andra halvlek då Richard Kappelin kom in och gjorde några riktigt läckra räddningar. Tim Sörensen hade lekstuga med Anders Persson i Ystadsmålet och Viktor Hallén knorrade in ett par riktigt läckra mål från sin vänsterstrut. Överlag en bra match av IFK medans Ystads IF får dra sig tillbaka, slicka såren och komma igen. Stundtals visade hemmalaget, med Kim Andersson i spetsen, att laget har fina kvalitéer men de tekniska felen var i kväll alldeles för många - och onödiga.

Förlust är alltid surt, vi kan inte släppa in IFK så i matchen - vi blir straffade direkt när vi inte gör vårt jobb.



Magnus Lindén, YIF

MATCHFAKTA

Ystad IF - IFK Kristianstad 27-31 (10-17)

Mål YIF: Hampus Andersson 9, kim Andersson 4, Anton Hallbäck 3, Eric Forsell Schefvert 2, Alexander Borgstedt 2, Carl Löfström 2, Lukas Sandell 2, Emil Hansson 2, Jane Cvetkovski 1

Mål IFK: Tim Sörensen 11, Stig Tore Moen Nilsen 3, Olafur Gudmundsson 3, Viktor Hallén 3, Helge Freiman 3, Arnar Freyr Arnarsson 2, Albin Lagergren 2, Gunnar Steinn Jonsson 2, Mario Lipovac 1, Philip Henningsson 1

Publik: 1 990