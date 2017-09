Gök härmar hök vid akut bostadsbrist

I experimentet kunde forskarna visa att rörsångare lämnade boet när de hörde gökhonornas läten.

Gökhonan kan alltså vara mer aktiv och skrämma bort den andra fågeln från sitt bo, och inte bara vänta på när småfågeln flyger bort för att skaffa föda. Allt för att på några sekunder hinna lägga sitt ägg när göken själv känner äggnöd, alltså behöver värpa sitt ägg.

– Göken upphör aldrig att fascinera med sina olika tricks. Det här är första gången som forskare har kunnat visa vikten av gökhonans läte, säger professor Per Ericson, forskningschef på Naturhistoriska riksmuseet.

