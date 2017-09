Ökad tveksamhet inför yrkesvalet bland polisstudenter

Jan Ottosson, polislärare och studierektor på polisutbildningen i Växjö känner igen uppfattningen att polisyrket inte går att få ihop med ett familjeliv.

Han träffar poliselever både före och efter att de gjort sin aspiranttjänst. Och har märkt av en ökad tveksamhet inför yrkesvalet bland eleverna det senaste året.

– Det sista året har det varit många studenter som har funderat på om de ska fortsätta sitt yrkesval eller inte. Det har varit oklarheter i vilken placering de ska ha när de är färdiga poliser. Vissa av dem har kanske en situation där de bor på ett ställe och har fått en anställning på ett helt annat ställe vilket skapar stora problem, säger Jan Ottosson.

Vilken är den främsta anledningen till att de ifrågasätter sitt yrkesval?

– Det är familjesituationen. De kanske är rotade med barn som går i skolan och har hus och så vidare. Har man då fått en tjänst som är långt ifrån pendlingsavstånd så blir det omöjligt att vara kvar, säger han.

Polismyndigheten har uppmärksammat problemet, och insett behovet av att veta tjänsteort, inte minst för dem med barn och familj. Just nu försöker man jobba fram möjligheten att låta elever redan under utbildningen få veta var de blir placerade när de ska börja sin tjänst. Men när det blir verklighet är ännu oklart. Under tiden hoppas Jan Ottosson att man också försöker fokusera på att behålla den personal som finns och inte bara på att utbilda fler.

– Man borde i första hand fokusera på de poliser vi redan har och försöka behålla dem. För det krävs att man försöker skapa en attraktiv polis där folk vill stanna kvar.