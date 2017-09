Bitch – en film ur en hunds perspektiv

Filmen utspelas till stor del i Landskrona och Csaba Bene Perlenberg som skrivit manus och regisserat filmen kommer själv därifrån.

– Det här är faktiskt den första och enda filmen, som vi känner till, som är helt ur en hunds perspektiv, säger Csaba Bene Perlenberg.

Hur var filmarbetet?

– Det var roligt. Det var kul att se hur en film görs. Man tänker inte på att det är så himla mycket, berättar Minnéa Kindstedt.

Csaba Bene Perlenberg fick priset "Best New Filmmaker Feature Film Award" vid den amerikanska filmfestivalen New Haven International Film Festival före sommaren.

– Vi har valt att köra den internationella festivalrundan först, för att bygga upp lite credd, och har alltid tänkt använda det som hävstång in hemåt. Men det är alltid lite speciellt att visa den för en publik i sitt eget land, säger Csaba Bene Perlenberg.