Risk för stormbyar

– Vid Skånekusten kan vinden bli så stark som upp till 25 meter per sekund, säger meteorologen Therese Fougman.

Under onsdagen rör sig ett lågtryck från Nordsjön in över norra Danmark. Först under kvällen väntas de kraftiga vindarna nå Skåne. Det är framför allt södra Skåne som kommer drabbas av vindbyarna och det kan komma att blåsa över 21 meter per sekund och upp till 25 meter per sekund längst kusten.

– Det kan bli mycket hårda vindbyar och längs kusten även stormbyar, säger Fougman.

Enligt SMHI är det svårt att nu veta om lågtrycket kommer att röra sig vidare norrut eller inte.

– Men varningsområdet kan komma att utökas om lågtrycket tar en annan bana, eller om det finns indikationer på att vindarna blir kraftigare.

Vad ska man tänka på om man befinner sig utomhus i kväll?

– Det kan vara läge att plocka undan lösa föremål i bland annat trädgården. Annars bör man också vara uppmärksam på att det kan falla grenar från träd. Sedan borde man också undvika att ge sig ut på en skogspromenad, säger Therese Fougman.