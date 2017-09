Inställda tåg och färjor efter blåstvarning

Det är efter SMHI:s klass ett-varning för stark vind och regn, särskilt längs kusterna som tågen ställs in.

Sträckorna Helsingborg - Lund via Teckomatorp och Malmö - Ystad - Simrishamn ställs in från klockan 17 i eftermiddag till imorgon eftermiddag och sträckan Kristianstad - Karlskrona ställs in från klockan 23.

Enligt Skånetrafiken ska det finnas ersättningstrafik på de inställda sträckorna.

Även flera färjelinjer ställs in. Det gäller Bornholmsfärjan från Ystad och färjan mellan Trelleborg och Rostock.