Reflektioner på de inledande matherna

Om vi börjar längst ned i söder så blev Ystads premiär en besvikelse. För det första: 1 990 i ett som det kallades ”stekhett derby” mot Kristianstad. Det är för dåligt. Lördagsmatch klockan arton - i min värld en perfekt tid för denna typ av match, men publiken svek - eller om YIF misslyckades med att sälja in sin produkt, jag vet inte.. Inte blev upplevelsen bättre av att vi i media…när jag orkar inte. Har tagit upp saken med klubbchef-Hansson och han lovade bättring. Vi får väl se. För egen del nytt besök till Ystad i nästa vecka då Aranäs kommer på besök. Själva matchen då? Njaaa…Ystad ville mycket men fick inte ut ett skvatt och de tekniska felen haglade som spön i backen. Kristianstad gjorde det bra men var inte överjävligt bra, det behövdes inte för Ystads vad för dåliga. Tre raka segrar nu för IFK och bästa tänkbara inledning på serien och i kväll kommer förmodligen den fjärde mot OV Helsingborg - eller?

***

Malmö tog med sig bägge poängen från Kungsbacka, kul för Emil Möllerström som fick göra sitt första mål på denna nivån. I kväll smäller det i Baltiskan, Ystad på besök.

***

Lugi vann med uddamålet mot OV som var ett hårstrå från att få med sig en pinne i sin premiär. Andreas Thynell inledde på bänken, kom in efter en kvart, gjorde tre fina mål men en halvtimme senare fick han syna det röda efter tre utvisningar. Drygt 1700 på läktarna, synd med förlust då jag tror att det hade kommit ytterligare 500 till nästa hemmamatch om de hade vunnit.

***

Alingsås vann planenligt borta mot Ricoh och i första halvlek såg det riktigt bra ut när AHK spelade snabb handboll, men vad hände i andra? Kul för William Andersson Moberg som blev den första spelaren att göra mål - och att vara född på 2000-talet!

***

Guif hade utsökt meny på sin premiär - där förmatchen mellan legender av rang var den goda förrätten. Huvudrätten sågs av nästan 3000 på läktarna men det räckte inte, Guif föll mot IFK Skövde som låg i ledning hela matchen. Starkt gjort av Skövde. Efterrätten blev att Emil Hansson 14 mål för Guif, sött o gott men värdelöst när man förlorar.

***

Hammarby åkte till Lisebergshallen för match mot Redbergslid. Tobias Thulin motsvarade alla högt uppställda förväntningar och fullständigt åt upp skyttarna i Bajen. Släppte in första målet efter en dryg kvart och när han gick ut i andra halvlek var han nästan 70-procentig. Enastående. RIK överraskar - trodde inte alls på Zutas grabbar inför premiären. Ny match i morgon och då får vi veta om det var en lidners knäpp eller om laget verkligen är ett topplag även denna säsong. Johan Jakobsson, Sävehofs supernyförvärv, är redo för spel efter lite skadebekymmer. Ska bli riktigt intressant att se denna världsspelare i vår miljö.

***

Även damerna startar upp i kväll och tycker ni inte att SHE ser mer intressant ut än på väldigt länge? Då syftar jag såklart på att Sävehof INTE ser ut som en självklar vinnare, det finns flera utmanare. Då jag har förmånen att på nära håll bevaka Kristianstad HK ser jag verkligen fram emot premiären på fredag mot Önnered - Linnea Jönsson mot sina gamla lagkompisar. Och så Schefvert så klart, skönare tränare finns inte. För er som inte såg när Uffe blev intervjuad på upptaktsträffen, kolla på C Mores arkiv. Riktigt roligt. Eftersmaken blev desto surare när Flinck på Aftonbladet grävde fram en gammal schism mellan nämnde Schefvert och Per Johansson, Bodens nye tränare. Trist. Gräv ned och gå vidare, livet är för kort för att gå och vara långsur.

Glenn Göransson