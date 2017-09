IFK Kristianstad ytterst nära vinst mot Zagreb

IFK Kristianstad inledde säsongens spel i Champions League med att få med sig en poäng i hemmamötet mot RK Zagreb. Detta trots en minst sagt svart dag för målvaktsparet Leo Larsson/Gustav Banke som 45 minuter in i matchen inte rört bollen - mer än när Kroaterna dunkat in bollarna i nätmaskorna. Ändå var IFK med i matchen och 2 bollar ner i paus kändes som väldigt stor bonus. IFK:s snabba spel i sidled firade stora triumfer och i omställningarna hängde inte Zagreb med överhuvudtaget. Kroaterna fortsatte att bombardera Leo och såg, en kvart in på andra halvlek, ut som klara vinnare med 5 mål upp. Men, då räddade Leo Larsson en straff och fick energi, liksom övriga i laget. IFK närmade sig mål efter mål och med sju minuter kvar att spela var man ikapp när Albin Lagergren hängde in 27-27. Slutet blev dramatiskt och målfattigt, lagen gjorde endast varsitt mål matchens sista sex minuter. Tim Sörensen gav IFK ledningen med 28-27 med klockan på 52:12. Zagreb kvitterade med exakt 5 minuter kvar. IFK fick sista chansen att avgöra, med 30 sekunder kvar, men blir helt obegripligt avblåsta och matchen slutade 28-28 efter stor dramatik.

Om man är tränare för IFK är man nog ändå rätt så nöjd med en poäng till slut.



Claes Hellgren

Många i IFK ska ha beröm. Albin Lagergren var magiskt bra, speciellt i andra halvlek. Helge Freiman spelade non-stopp och visade att han håller internationell klass. Stig Tore Moen Nilsen var inne kort tid men tryckte ändå in tre mål på de få minuter han spelade. Philip Henningsson går från klarhet till klarhet, 3 mål och kraftfullt försvarsspel matchen igenom. Tim Sörensen var hårt bevakad, Kroaterna var varnade av danskens färdigheter. IFK Kristianstad visade, åter igen, att man hör hemma i handbollens finrum och fortsätter laget att prestera som mot Zagreb så kommer de definitivt att vara med på slutet och slåss om den åtråvärda slutspelsplatsen i Champions League.

Man är ändå lite besviken, man vill ju alltid vinna.



Albin Lagergren

MATCHFAKTA

IFK Kristianstad-RK Zagreb 28-28 (14-16)

Mål IFK: Albin Lagergren 8, Helge Freiman 6, Tim Sörensen 4 (1), Philip Henningsson 3, Viktor Hallén 2, Stig Tore Moen Nilsen 2, Mario Lipovac 1, Arnar Freyr Arnarsson 1

Publik: 4040