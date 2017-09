Röda mattan i Svalöv för skånska filmen Sensoria

Mingel med bubbel och tilltugg samt den obligatoriska mattan finns på plats i Svalöv på lördag när filmen Sensoria gör entré i Sverige.

– Sensoria är en psykologisk thriller och utspelar sig i ett lägenhetskomplex från 70-talet, berättar regissören och manusförfattaren Christian Hallman.

Caroline är en kvinna i övre trettioårsåldern har mist allt hon brytt sig om. Hon vill få en nystart på livet och flyttar in i en ny lägenhet. I huset bor också My, en ung flicka som, precis som Caroline, letar efter tröst och något att dröja sig kvar vid. Caroline och My blir snabbt vänner och My börjar nästan behandla Caroline som en mamma. Men snart visar det sig att allt inte står rätt till och att My inte har varit helt ärlig med sina motiv eller sitt förflutna. Sakta börjar det som skulle bli en nystart istället bli en kolsvart mardröm.

– Jag är en spökflicka, förklarar Norah Andersen som spelar flickan My.

Norah bor utanför Kristianstad och var tio år när filmen spelades in. I dag är hon snart 14 år.

– Det var roligt att spela in, men det gick fort, konstaterar hon.

Christian bekräftar att det fick snabbt. 13 dagar för en långfilm. Redan 2015 hade filmen premiär i festivalsammanhang och nu har som sagt premiär i Sverige.