Fiskhjärnor kan påverkas av plast

I labb har forskarna undersökt hur nanoplast, alltså små plastpartiklar, kan vandra i näringskedjan. Via alger och djurplankton, och upp till fiskar.

Enligt forskarna visar studien att fiskar som påverkats av nanoplast får beteenderubbningar. Fiskarna äter långsammare och utforskar omgivningen mindre. Forskarna tror att beteendeförändringarna kan kopplas till hjärnskador på grund av nanoplastens närvaro i hjärnan.

Bethanie Carney Almroth, lektor och ekotoxikolog på Göteborgs universitet, tycker att studien är bra och genomarbetad men att den samtidigt har de brister som alla labbstudier har.

– De har jobbat med ett förenklat system, vilket forskning kräver att man gör eftersom man inte kan bygga ett helt hav i sitt labb. Istället har man en typ av fisk, en typ av zooplankton och alg, och en typ av partikel från en typ av polymer. Världen ser inte ut så men när man ställer specifika frågor på ett labb så måste man göra så, säger hon.

Du menar att studien är okej men förenklad?

– Ja, och det betyder att man inte kan dra för stora växlar på resultatet, till exempel hur hela ekosystem kan påverkas.

Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

