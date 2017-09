Kammarmusiken trivs på Hoppet

Kammarmusikföreningen Musik på Hoppet i Brantevik har de senaste åren ordnat konserter i Hoppet, i samarbete med styrelsen för Stiftelsen Sjöfartsmuséet Hoppet. Nu på lördag eftermiddag, den 30 september, blir det konsert med Duo Olivia & Lydia.

Det är väldigt betydelsefullt vad man får för respons från det rum man sitter i och spelar.

- Det är en otroligt fin kulturhistorisk miljö i det här muséet, säger Elisabeth Mühlhäuser från Musik på Hoppet.

- Vi gjorde några konserter redan på hösten 2014 här, och upptäckte att även akustiken var fantastisk, så den här lokalen lämplar sig väldigt väl just för kammarmusikkonserter.

I salen på muséets bottenvåning är väggarna klädda med fartygsmålningar, och på golvet står rader av montrar med olika föremål med anknytning till segelfartyg och Branteviks historia som hamn för handelsflottan. Men montrarna står på hjul och rullas lätt undan så att publiken får plats.

- Vi hjälps åt och det går väldigt smidigt, det är ett väldigt fint gäng här i Brantevik som hjälper oss och förbereder det praktiska, och rummet förvandlas på kort tid till en underbar konsertlokal, säger Elisabeth Mühlhäuser.

Huset som muséet ligger i byggdes ursprungligen på 1920-talet av försäkringsbolaget i Brantevik, som försäkrade fartyg i den stora handelsflottan som på den tiden fanns i hamnen. Men tanken fanns redan då att det stora rummet i huset skulle kunna användas vid olika sammankomster, berättar Eskil Brantling, från styrelsen för Stiftelsen Hoppet, som äger och driver Sjöfartsmuséet Hoppet.

Akustiken i rummet är alltså ovanligt bra, berättar Elisabeth Mülhäuser, vilket kanske är extra viktigt under kammarmusikkonserter.

- En kammarmusiker arbetar på subatomärnivå vad gäller klangen, man går ner på en väldigt djup nivå med vad man eftersträvar med sin klang på instrumentet och det man vill uttrycka. Även vad gäller det man vill nå ut med i det rum man spelar i, vilket innebär att det är väldigt betydelsefullt vad man får för respons från det rum man sitter i och spelar, säger hon.

Ett riktigt bra rum kan ge en lyckokänsla, säger Elisabeth Mühlhäser, som själv är musiker.

- När man har övat in ett verk och kommer till en lokal där lokalen svarar så fint på den musik man framför, det känns direkt, säger hon.

De senaste två åren har föreningen Musik på Hoppet anordnat 7 till 8 konserter per år. Imorgon lördag blir det modern konstmusik från 1900-talet, under rubriken "Bland blommor och rörblad" med Olivia Brisvall Rydqvist, fagott och Lydia Holmlund, klarinett. Senare i höst, den 28 oktober, blir det en eftermiddag med medeltida musik, då med ensemblen Laude Novella, där Per Mattsson och Ute Goedicker medverkar.

Att kammarmusikföreningen drog igång i Brantevik 2015, beror både på den fina lokalen på muséet och på att de ville öka möjligheterna att höra och spela kammarmusik i östra Skåne, berättar Elisabeth Mulhäuser.