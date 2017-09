SM i breakdance avgörs på Dunkers

Tävlingskategorierna är junior (under 15 år), lagtävling om fyra till åtta personer, solo, samt Old but gold där dansarna är 30 år och uppåt.

Breaking, också kallat breakdance, är en akrobatisk dans som är uppbyggd i fyra delar:

Toprocks = den stående dansen

Downrocks= rörelser på marken

Freezes = När dansaren låser kroppen, på en hand, huvudet och så vidare

Powermoves = Snurrarna som utförs på ett eller annat sätt. Huvudet, en hand, två händer, på ryggen.

En riktigt duktig dansare bygger upp varje runda med lite från varje del. Inom breaking så prisas originalitet och musikalitet.

– Man blir uppslukad av hela kulturen och inte bara dansen, utan all gemenskap, säger Emil Pettersson från Ängelholm som är en av de tävlande.

Förutom själva tävlingarna blir det även till exempel prova på för besökarna och ett panelsamtal om hur breaking kan bli mer inkluderande.