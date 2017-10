Färre jobb i industri gör att landsbygden avfolkas

Förutom bristen på industrijobb så lockas allt fler till städer där det finns utbildningar och serviceyrken. Det har en avhandling vid Umeå universitet kommit fram till.

Avhandlingen bygger på studier av vilka förändringar som har skett i arbete och befolkning på den svenska landsbygden från 1960 till 2010.

Den visar också att landsbygden utanför pendlingsavstånd till större städer minskar i befolkning.

Undantagen är där det finns mycket turism eller på platser som många vill flytta till när de blir äldre. Områden därifrån man kan pendla till större städer ökar i befolkning.

Referens: Martin Hedlund. Growth and decline in rural Sweden: geographical distribution of employment and population 1960–2010. Umeå universitet 2017