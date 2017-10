Ingen vrider flyttfåglarnas klocka rätt

– Insekterna som fåglarna lever av blir tillgängliga tidigare på året och det är inte säkert att fåglarna är tillräckligt flexibla i sina egna biologiska klockor för att ställa om och komma tidigare på året själva. Kan de inte ändra sin flytt så kommer de lite ur fas med vad som är optimalt, säger Susanne Åkesson.

Ur led är tiden alltså också för flyttfåglarna, som har sina inre biologiska klockor till hjälp när de ska flytta. En signal som har stor effekt på hur fåglarna synkroniserar klockorna och flytten under året är längden på dagen. De har alltså både en klocka för dygnet och en kalender för tiden på året. Det som försvårar för fåglarna är när årstiderna förskjuts samtidigt som dagslängden förblir opåverkad, eftersom den inte beror på vädret eller klimatet.

Enligt Susanne Åkesson kan det bli störst påverkan på individnivå, eftersom det finns fåglar inom samma art som flyttar tidigare eller senare än andra, men det kan också påverka konkurrensen mellan olika arter.

– Det här är en dynamik i naturen. Kanske kommer de som har kort distans att flytta gynnas mer än långdistansflyttarna, säger Susanne Åkesson.

