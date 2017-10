Misstänkt spioneri mot militärövningen Aurora

Jesper Tengroth berättar att det stora antalet rapporterade säkerhetshändelser håller på att analyseras av Försvarsmakten och visar det sig att Försvarsmakten misstänker att det handlar om brott så kommer det att lämnas över till polisen eller säkerhetspolisen.

Vi har fått in väldigt mycket tips om säkerhetshändelser under Aurora 17. Det handlar om minst en tiodubbling mot vad som är normalt under den här perioden.

Han säger också att det stora antalet tips kan bero på att Aurora drog till sig stort intresse från många eftersom det var den största militärövningen på över 20 år, men Jesper Tengroth menar också att med 20 000 personer som deltagit i övningen så är det många fler öron och ögon än normalt som upptäcker saker.

– Allmänheten har också varit på tårna och hjälpt försvaret och rapporterat i säkerhetshändelser.

Ett exempel på säkerhetshändelser som kommit in är rapporter om misstänkta drönare vid Ölandsbron nära övningen.

Vi ogillar skarpt när människor som inte ska ta del av vår verksamhet misstänks göra det och vi måste följa detta noga. Och vi måste vara beredda att vidta säkerhetshöjande åtgärder för att kunna öva utan att obehöriga kan ta del av vår verksamhet.

Men Jesper Tengroth vill inte berätta vilka säkerhetshöjande åtgärder det handlar om.

– Nej jag vill inte det. Det handlar om att vi inte vill berätta vad för tricks i bakfickan att ta till för att man ska kunna ägna sig åt sådan inhämtning.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) säger till DN att det varit frågan om "försök till underrättelseverksamhet".

– Under Aurora har man märkt av människor som velat fotografera och studera det som sker. De har närmat sig våra förband för att få en bild av vår utrustning och hur vi arbetar. Det är krafter som inte velat ge sig till känna om vad de egentligen är för några, berättar försvarsminister Peter Hultqvist för tidningen.

Försvarsministern säger också att när han får beteendena beskrivna för sig så får han en bild av att det pågått försök till underrättelseverksamhet.