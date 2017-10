Vi söker Skånes värsta garage

Går det att parkera en bil i ditt garage eller är det fyllt av snickarprylar, utemöbler, cyklar och flyttkartonger?

De närmsta veckorna samlar vi in bidrag till #skånesvärstagarage. Bilder på ditt stökiga garage kan du skicka in via Morgonen med Anders Liljeqvists facebooksida. Det går också bra att maila till morgonen@sverigesradio.se

Den som skickar in en bild på det stökigaste garaget vinner hjälp att rensa upp och sortera i garaget av effektivitetsexpert Anna Sjödin och reporter Johan Pettersson.