Målvaktsmatchen i Kiel blev veckans höjdpunkt

Hoppas ni inte missade holmgången mellan Kiel och Flensburg i går. För egen del har jag nog sett ett tjugotal matcher där dessa giganter spelat mot varandra i tyska Bundesliga eller Champions League. Dessutom ett par gånger på plats i Flensburg. Frågan är om inte gårdagens match går nog in på topp-3? Inte för att det var en speciellt välspelad match men målvaktsmatchen - herregud - är nog bland det svettigaste jag sett. Mattias Andersson/Niklas Landin hade båda vaknat på rätt sida på kudden och när målvaktsspelet är så bra, i båda lagen, då är handboll extremt roligt att beskåda. Övriga svenskar då? Ja, Lukas Nilsson blixtrade till några gånger och dunkade in några typiska "Lukas Nilsson-mål". Niklas Ekberg fick sista läget i sista sekunden men brände, hårt trängd. Hampus Wanne blev bäste målskytt bland svenskarna med sina fyra mål. Matchen finns att se i efterhand på EHF-tv.

***

I Handbollsligan konstaterar vi att Eskilstuna Guif tog en gruvlig revansch på IFK Skövde efter förlusten i premiären. IFK Skövde hade greppet även i går men orkade inte hålla emot. Efter en katastrofal inledning på andra halvlek gled Guif ikapp och förbi med 5-0 på fyra minuter! Guif vann andra halvlek med 16-9 efter att förlorat den första med 16-13. Matchen i matchen mellan Emil Hansson i Guif och Alfred Ehn i Skövde - den slutade oavgjord med sju mål vardera.

***

Lugi vann som förväntat mot Ricoh, som nu har åtta raka förluster. Precis som OV Helsingborg som denna gång fick lämna Estrad poänglösa. Fem nya mål för William Andersson Moberg i AHK, imponerande! Aranäs vann i Stockholm för första gången någonsin och Hammarby går riktigt tungt. Lite konstigt, trodde firma Lönn/Fahlgren skulle betyda mer än vad laget hittills har visat upp. Men, säsongen är lång och mycket kan hända.

***

Gårdagens prestation stod nog HIF Karlskrona för då man på hemmaplan knep en pinne av Ystads IF. Trots underläge med fem bollar med en kvart kvar att spela lyckades Lars Möller & Co att kämpa sig tillbaka och i matchens absolut sista sekund l-o-b-b-a-r Linus Fernebrand in kvitteringen över Anders Persson i Ystadsmålet. Kul för Karlskrona som fick bra betalt av att inte ge upp. Trist för YIF som nog hade räknat med två poäng i denna match. Emil Hansson, riktigt bra igår. Nu är han tillbaka på riktigt efter sin knäskada.

***

I SHE fortsätter både H65 och Kristianstad att vinna, båda lagen har nu fyra raka och är obesegrade - precis som Skuru som på ett imponerande sätt vann med hela elva bollar i Boden. Elva! Det går tungt för Per Johanssons tjejer, som på fredag spelar i Kristianstad. En match som vi webbsänder i sin helhet på SR Play. Skara vann Västergötlandsderbyt mot Skövde och gjorde det rättvist. I ledning från start till mål och nästan tusen pers på läktarna. Ett annat ”derby” spelades i Göteborg där Önnered blev en munsbit för Sävehof som hade full koll på matchen och vann med komfortabla 24-20. Noterbart är elva mål av landslagstjejen, Emma Ekenman Fernis. Lugi ledde hela vägen mot VästeråsIrsta men uppskrivna nyförvärvet, Hannah Flodman, klev mållös från banan. Vad händer?

***

I veckan som kommer är det dueller som HK Malmö mot Sävehof och Lugi mot Kristianstad som kittlar mest. Guif har två tuffa matcher på hemmaplan: Kristianstad i morgon tisdag och Alingsås på fredag. Det lär bli mycket folk i nya arenan i Eskilstuna. Även KHK mot Boden ser jag, så klart, fram emot.

***

Till sist, en ny snyting för IFK Kristianstad i CL och Ola Lindgren hade snabbt analysen klar.

– Det var fjärde matchen på sju dagar och vi klarar helt enkelt inte att komma upp på den nivå vad som krävs i den här turneringen.

Vad som är positivt? Det är att denna veckan är över och att vi får hem och slicka såren. Vi kommer att komma tillbaka, det är absolut inget snack om det. Vi kommer att studsa tillbaka.

Tjing