Så här ska man arbeta mot sexuella trakasserier på jobbet

Just nu fortsätter hashtaggen #metoo att spridas i sociala medier världen över. Kvinnor överallt, och då även i Skåne, berättar om sexuella trakasserier och övergrepp de varit med om under hashtaggen.

Många har blivit utsatta just på sin arbetsplats. Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, har drivit flera mål om just detta. Hon uppmanar utsatta att säga ifrån. Ibland kan det däremot kännas väldigt svårt. Då ska man skriva ner vad som har hänt och ta kontakt med närmste chef, med facket eller med kollegor.

Det är alltid den som utsätts som avgör vad som är okej och inte.

– Ibland får jag frågan "får man inte flörta på jobbet?" Det är klart att man får men det finns en gräns för när det är önskat och oönskat och det är alltid den som utsätts som avgör vad som är okej och inte, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

Hon uppmanar också arbetsgivare att förebygga sexuella trakasserier genom att ha en värdegrund som alla känner till. Om trakasserier förekommer ska man påbörja en utredning för att ta reda på vad som har hänt och efter det kan man vidta åtgärder.

– Man kan varna förövaren, man kan omplacera personen. Man kan även säga upp den som har utsatt någon för sexuella trakasserier, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Bra att veta om hashtaggen #metoo.

Skådespelaren Alyssa Milano uppmanade kvinnor att berätta om sexuella kränkningar och övergrepp under hashtaggen #metoo ("jag också"). Uppmaningen kom efter att en av Hollywoods mäktigaste män, filmproducenten Harvey Weinstein, anklagas för många års sexuella trakasserier och flera fall av våldtäkt.

"Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade skriver 'jag också' som status, kanske människor kan greppa vidden av problemet", skrev hon och fick ett enormt gensvar bland internationella stjärnor.