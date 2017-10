Veckans DJ: Frida Jönsson och Rebecca Wallin

Bland låtvalen hittar vi Step by Step med pojkbandet New Kids On The Block. För Frida Jönsson var bandmedlemmen Jordan Knight en klar favorit under ungdomsåren.

– Det var väl det som fanns att få igång hormonerna på. Det var väldigt mycket hormoner, man var så förälskad och det var kärlek och man kunde gråta och skratta till deras låtar, berättar Frida Jönsson.

För Rebecca Wallins del var det istället pojkbandet Take That som var mer populärt.

Hur var det att växa upp på Österlen?

– Det var bra, jag älskar ju Österlen. Vi hade ett fantastiskt tjejlag i fotboll, vi hängde verkligen tillsammans. Vi hade tio år av glädje med fotbollen, så det präglade oss mycket, säger Rebecca Wallin.

Frida och Rebeccas lista

Den här låten påminner om min ungdom...Sweet Dreams (Are Made of This) - Eurythmics

Detta är mina ungdomsidoler...Step by Step - New Kids On The Block

Den här låten påminner mig om min stora kärlek...I'll Be Missing You - Diddy, Faith Evans

Denna låt förknippar jag med min favoritplats...Glimmer In The Dust - Hillsong United

Den bästa svenska låten just nu...Säga mig - Linnea Henriksson

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten...She Used To Be Mine - Sara Bareilles

Den här låten vill jag spela för en speciell person...Piece of Art - Jonathan Wallin

Denna låt säger något om framtiden...Brave - Sara Bareilles