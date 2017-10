Anbuden haglar över gubbarna!

Är det så att Eskilstuna Guif åkt på ett så kallat ”lillebrorskomplex” gentemot IFK Kristianstad? Att döma av senaste mötet och inte minst - slutspelsmatcherna förra säsongen så blir man något förvånad av hur lätt IFK numera klär av Sörmlänningarna. Det fanns en tid inte alls långt bort då det i princip var helt omöjligt att få med poäng hem från Eskilstuna. Nu har visserligen mycket vatten runnit under broarna och de bägge föreningarna har på relativt kort tid tagit steg i motsatt riktning men för en annan är det fortfarande lite overkligt att skillnaden blivit så monumental. I vilket fall så var det ett styrkebesked av Kristianstad att på så kort tid ladda om från utskåpningen i franska Nantes i lördagskväll.

***

I Baltiska Hallen i Malmö åkte IK Sävehof på ännu en förlust och på åtta matcher har nu Robert Wedbergs grabbar förlorat hälften. Nu väntar tre ganska ”lätta” matcher och är det här som Sävehof ska hitta vinnarspåret igen? I vilket fall är det knappast godkänt så här långt. Visst, det är tre fjärdedelar kvar av serien men ställt till förväntningarna innan säsongsstart och materialet som Wedberg förfogar över så hade man nog väntat sig mer.

***

Dan Beutler är en personlig favorit och som fortsätter att imponera mellan målstolparna. Ny stormatch mot Sävehof och det är inte konstigt att agenterna fortsätter att ringa. Nu går han själv ut och berättar om anbuden som fortsätter att trilla in och det är helt andra summor för ett svenskproffs i handboll som erbjuds mot vad han kvitterar i Malmö. Nu säger han själv till ”JP” på Kvällsposten så här om ett nytt utlandsäventyr:

– Det kommer aldrig att ske. Det blir inte som när jag spelade i Kristianstad.

Visst, hade det nu inte varit för att det är Beutler som säger så här så hade man nog trott på det där och vänt på bladet. Men, lite längre fram i intervjun, när det kommer fram att det finns en klausul mellan honom och HK Malmö, då säger han plötligt så här:

– I avtalet står att jag kan göra ett tillfälligt utlandsspel. Jag kan åka iväg och spela Asian Cup, men då måste jag meddela Malmö i god tid.

Han är för härlig, Dan Beutler. Jag unnar verkligen honom all framgång och hoppas han får möjlighet att utnyttja den där klausulen. Det är bland annat sådant som gör att den här sporten är så härlig att bevaka.

***

Det är inte bara Dan Beutler som får erbjudanden från när och fjärran. Pratade med Christoffer Ekmark igår, ni vet han på Skånesport med den vassa pennan och som inte duckar för något. Han hade pratat med Zoran Roganovic häromdagen och även Zoran får fortfarande, varje vecka, nya förslag och erbjudande från klubbar runt om i världen. Tänk att gubbarna fortfarande har sådan dragningskraft - men är man bra så är man och ingeting har de fått gratis. Ligger många träningstimmar bakom detta efterspel.

***

Alltid lika trevligt att besöka Höör. Onsdagskvällens match mellan hemmalaget och gästande Skara är dock inget att lägga på minnet. H65 är så mycket bättre på alla plan och det var kul för en annan att för första gången se nyförvärvet, Kristin Thorleifsdottir, in action. Visserligen bara ett spelmål men vilken projektil det blev när hon skickade in sitt första tävlingsmål för klubben och det första någonsin i SHE. PANG via stolpen till 7-4 till hemmalaget. Kristin var tillsammans med Hannah Flodman i Lugi säsongens hetaste villebråd på värvarfronten och Ola Månsson var nog en stor bidragande orsak till att hon valde H65. Flera andra toppklubbar var och drog i talangen, bland annat Kristianstad.

***

På tal om KHK, hur läget tror ni att det håller? Fyra raka nu och förmodligen blir det ytterligare två segrar…. sen väntar Sävehof på hemmaplan, Skuru borta och därefter H65 borta. Som alla vet så är truppen väldigt tunn och skulle en skada på någon på nio meter, då är jag ganska enig med Ola Månsson:

– Då kan allt rasa.

Vill absolut inte framstå som någon domedagsprofet eller verka negativ men klubben spelar ganska högt med begränsat spelarmaterial. Varför slår man inte en signal till Jasmina Djapanovic som la skorna på hyllan efter SM-finalen i Malmö? Vänsterhänt och en spelare med oerhörd rutin, precis vad KHK skulle behöva.

***

Till sist. Ni vet, Andy Schmid i Rhein-Neckar Löwen. Tolv (12) nya mål mot Anton Lindskogs Wetzlar i söndags. Vilken kille.

