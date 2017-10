Kniv och flaskor – fynd hos den mordmisstänkte 21-åringen

Det var under natten till söndag som polisens bombgrupp kallades in efter ett attentat mot en restaurang i Ängelholm. På plats kunde polisen gripa 21-åringen som nu sitter anhållen misstänkt för mordförsök, efter att ha kastat in två flaskor med brandfarlig vätska genom ett fönster. En kvinna skadades lindrigt av glassplitter vid händelsen.

Polisen har inte gjort några fler gripanden. Förundersökningsökningsledare Ola Lavie, åklagare i Helsingborg, vill varken dementera eller bekräfta om Säpo har någon roll i utredningsarbetet som pågår just nu.