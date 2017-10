Storförlust för Rögle

Jakob Lilja, med fem år i just Rögle i ryggsäcken, satte tonen i sin förra hemmaarena när han gav LHC ledningen i boxplayspel i den första perioden.



Lilja spatserade på egen hand förbi både back och målvakt innan han lättade in pucken i en halvöppen kasse. Hans andra för säsongen i numerärt underläge.

-Jag försökte först bara ta ett skott. Men sedan såg jag att han stod ganska bra så det var bara att gå förbi honom i stället, sade Lilja om sitt mål till C More.

Radiosportens reporter Gunnar Brink tycker att spelet länge såg jämnt ut, fram till raset för Rögle.

– De får 1-0, och sen beror det på många saker. Vi åker inte i full fart och hämtar puckar i vår zon. Vi får inte ur puckarna ur vår egen zon och det bli långa byten. Sen kan de göra mål när vi blir för trötta, säger Daniel Sylwander i Rögle.

TT