Klart hur nya läktarbyggnaden på arenaområde ska se ut

I torsdags tog kultur- och fritidsnämnden i Kristianstads kommun beslut om ett offentligt konstverk till den nya läktarbyggnaden på Kristianstads arenaområde.

Uppdraget går till konstnärsgruppen, Inges Idee, från Berlin med verket "Look at you".

Verket placeras på betongfasaden mot söder längs med Ringvägen, och består av 1 000 plastsitsar i åtta olika färger som täcker in hela övre delen av bottenvåningen likt en banderoll som fortsätter runt båda hörnen.

De färgglada sitsarna utformas så att de "får en lekfull karaktär, två hål för skruvar får en avvikande färg för att påminna om ögon i ett ansikte. Blandningen av färger syftar till att verka inkluderande, alla lag, sporter och åskådare är välkomna till Kristianstads arenaområde."

Idén är att konceptuellt vända på läktaren, från att den är horisontellt riktad mot spelplanen till att den här vänds vertikalt mot gatan.

Budget för genomförande av konstnärlig gestaltning för Kristianstads arenaområde är 1 060 000 kronor.

Kristianstads arenaområde, med ny anläggning för fotboll och amerikansk fotboll och läktarbyggnad, invigs i mars 2018.