11 500 helsingborgare vill ha folkomröstning om Landsborgsgaraget

Ett garage i landborgen skulle ge fler parkeringsplatser menar politikerna, medan kritikerna befarar att det skulle öka biltrafiken och dessutom ligger det flera skolor vid infarten.

Under ett halvår har man därför samlat in namn för att kräva en folkomröstning och när listorna lämnades in idag fanns det 11 484 underskrifter. Det är mer än vad som krävs för att politikerna måste ta upp frågan om folkomröstning och innebär att var tionde röstberättigad helsingborgare har skrivit på.

Nu återstår kontrollräkning innan kommunen ger besked om de uppfyller de kriterier de ska.