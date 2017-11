Nygammal programledare för Mello

Klockan 11 började SVT:s presskonferens, men det tog ett tag innan det avslöjades vem som ska leda Melodifestivalen 2018.

Svaret är artisten David Lindgren - alltså blir det en programledare.

Hans namn har förekommit i förhandsspekulationerna, och han ledde Mello även ifjol. Då tillsammans med Clara Henry och Hasse Andersson.

Lindgren har också tävlat tre gånger tidigare som artist, med låtarna "Shout It Out", "Skyline" och "We Are Your Tomorrow".

Melodifestivalen 2018 består av fyra deltävlingar, en andra chans och final. Andra chansen avgörs i Kristianstad Arena den tredje mars. Första deltävlingen är 3 februari.