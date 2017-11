Virtual Reality ska hjälpa lärarstudenter att hantera svåra situationer

Virtual Reality låter användaren sugas in i bland annat filmer och spel. Med hjälp av kameror som spelar in i 360 grader kan användaren röra på sig och titta runt i den virtuella verkligheten. Nu har Högskolan i Kristianstad startat ett nytt forskningsprojekt med just VR i fokus.

Interaktiva filmer i VR ska sätta lärarstudenterna i svåra situationer som kan uppstå i klassrummet. Under torsdagen fick ett antal skolelever agera skådespelare under inspelningen av dessa interaktiva filmer.

– Min roll är att vara den blyga, inte våga säga så mycket och jobba lite dåligt, säger Neo Wilhelmsson.

I en av scenerna som spelades in skulle eleverna jobba med ett arbete som pågått i tre veckor. Men inte alla elever hade börjat med sitt arbete.

– Så vi spelade in olika alternativ på hur läraren kan agera i den situationen, säger Maria Müllern-Aspegren.