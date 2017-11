Dubbla chefsroller för Anna Hansen

Anna Hansen kommer från posten som VD på NCK - The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity i Östersund. Hon var samtidigt forskningschef och internationell samordnare på Jamtli.

Hon tar över rollen som chef för Regionmuseet från Barbro Mellander som går i pension.

– Jag är glad att vara här och jag ser fram emot att lära känna staden och museet säger Anna Hansen i ett pressmeddelande.

Landsantikvarien i Skåne är en resurs och ett kunskapscentrum som ska belysa Skånes historia, kulturarv och kulturmiljöer.

Regionmuseet Kristianstad är ett av tre museer i länet med regionalt uppdrag. Museichefen och landsantikvarien i Skåne, Anna Hansen har ansvar för länets icke statliga kulturmiljövård.