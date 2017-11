Strul i tågtrafiken att vänta i helgen

Trafikverket bygger 900 meter dubbelspår vid Kristianstad bangård, och när arbetet görs så stängs tågtrafiken av på grund av säkerhetsskäl på sträckan Kristianstad-Hässleholm inklusive Fjälkinge och Önnestad.

På lördag, söndag och måndag kommer tåg att ersättas av buss mellan Hässleholm-Kristianstad-Fjälkinge. Öresundstågen går från Fjälkinge och kör sedan till och från Karlskrona via mellanstationerna. Pågatågen mellan Kristianstad och Bromölla ställs in.

Dessutom så fortsätter arbetet med att byta ut kontaktledningar på sträckan Lund-Hässleholm och andra underhållsarbeten. Pågatåg och Öresundståg mellan Lund C och Hässleholm C ersätts av bussar. SJ:s tåg påverkas inte utan leds om via andra banor. Det är buss som gäller från lördag klockan 1:15 till måndag 03.00.

Eftersom det tar längre tid att åka med buss än tåg så därför har vissa avgångstider ändrats, så resenärer uppmanas att kolla sin resa på Skånetrafikens hemsida eller app.

20 november-3 december blir det återigen buss mellan Önnestad och Kristianstad, och pågatågen mellan Kristianstad-Bromölla-Karlskrona ställs in. Istället gör Örestundståget mellan Kristianstad och Karlskrona extra uppehåll i Fjälkinge.

25-27 november och 9-11 december blir det buss istället för tåg mellan Lund-Hässleholm.

Tanken med allt arbete är att förseningarna ska minska.