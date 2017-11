Avgörande kval till superettan: Örgryte-Mjällby

32' Mjällbys Joel Enarsson revs ner i straffområdet och fick straff som slogs av Oskar Sverrisson.

Straffen räddades av Öis målvakt Stojan Lukic men Granit Stagova gav Mjällby ledningen genom att dyka upp på returen och sköt 1-0 till Mjällby.

69' I andra halvlek kvitterade Öis genom 17-årige Mohammed Said som nickade in bollen behärskat i bortre.

83' Mohammed Said viker in och går på avslut. Skottet touchas via ett Mjällbyhuvud, ribba och in. Öis tar ledningen med 2-1.